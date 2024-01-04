كيف تفرق بين وسوسة الشيطان وشهوة النفس؟.. الشعراوي يجيب

يعاني بعض الناس من استمرارهم في بعض المعاصي الدائمة، ويشعرون تجاهها بالندم والحسرة، إلا أنهم قد لا يعلمون ما سبب هذا، إذا كان وسوسة من الشيطان أو شهوة من النفس البشرية، هذا التساؤل يجيب عنه الشيخ محمد متولي الشعراوي، في مقطع فيديو قديم في أحد دروسه الدينية.

شهوة النفس

أوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي، الفرق بين أفعال وسوسة الشيطان، وأفعال شهوة النفس، قائلا إنه إذا كان الإنسان قد وقف بنفسه عند معصية بعينها، وكلما أبعدها عن نفسه تلح عليه، فذلك هو شهوة النفس.

وتابع «الشعراوي» أن النفس تريد الإنسان عاصيا ليحقق لها شهوتها، وكلما ابتعد عن المعصية تلح عليه فيها نفسها.

وسوسة الشيطان

واستكمل الشيخ الشعراوي، في توضحيه أفعال وسوسة الشيطان، أن الشيطان لا يصر على معصية بنفسها، وإذا رأى إنسانا لم يستطع إغوائه في معصية ينقله إلى معصية أخرى لا يجد لنفسه فيها مناعة.

وأوضح الشعراوي، أن النفوس في المعاصي ليست على نظام واحد، مضيفًا أن هناك على سبيل المثال أحد الأشخاص الذي يرفض الرشوة مهما كانت، إنما يمكن رشوته بكلمة حسنة.