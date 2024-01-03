أحمد العوضي: اجتهدت لتقديم عمل يليق بالجمهور في فيلم «الإسكندراني»

قال الفنان أحمد العوضي، إنه بذل جهدا كبيرا في فيلم «الإسكندراني»، لكي يليق بالجمهور الذي يعتبرهم من عائلته وبمثابة أشقائه.

منافسة أحمد العوضي في شباك التذاكر

أضاف «العوضي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لأول مرة ينافس في موسم شباك التذاكر من خلال عمل سينمائي، لكنه قدم ما عليه بكل إخلاص في الفيلم، لافتًا إلى أنه يهتم بشباك التذاكر، خاصة أنه ينافس في موسم سينمائي منتعش.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في الإسكندرية ويتناول رحلة «بكر الإسكندراني»، بعد العديد من الصراعات التي يعيشها مع والده وأقاربه، لكنه يسافر من أجل البحث عن حياة جديدة بعد احتدام الخلاف مع والده وصفعه بالقلم.

الفيلم من بطولة أحمد العوضي، عصام السقا، زينة، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود حافظ وآخرين، وهو من إخراج خالد يوسف وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.