الصور الأولى من كواليس مسلسل «حق عرب» لـ أحمد العوضي

أعلن المؤلف محمود حمدان، بداية تصوير مسلسل «حق عرب» بطولة الفنان أحمد العوضي، المقرر عرضه بدراما رمضان 2024.

محمود حمدان يعلن بداية تصوير مسلسل حق عرب

ونشر محمود حمدان، مجموعة صور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «مسلسل حق عرب رمضان 2024».

مسلسل «حق عرب» بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، كارولين عزمي، هدى المفتي، وفاء عامر، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان أحمد العوضي، عرض فيلم «الإسكندراني»، 4 يناير، بجميع دور العرض بمصر، والذي يشارك في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حسين فهمي، زينة، بيومي فؤاد.