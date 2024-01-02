أحمد العوضي عن الإسكندراني: أفخر بخوض بطولة كان نور الشريف ينوي تقديمها

أعرب الفنان أحمد العوضي، عن سعادته بطرح أولى بطولاته المطلقة بالسينما من خلال فيلم «الإسكندراني»، ومنافسته بموسم أفلام رأس السنة.

العوضي يتحدث عن نور الشريف

وقال «العوضي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يشعر بحلاوة القدر الذي جعله يقدم فيلم كان أستاذه الراحل الفنان نور الشريف ينوي تقديم بطولته ولكن لم يكتمل المشروع، قائلا :«أشعر بالفخر أن الفيلم كان هيعمله الأستاذ واللي يقدمه تلميذه».

أحداث فيلم الإسكندراني

وتدور أحداث فيلم «الإسكندراني» في إطار اجتماعي أكشن رومانسي حول شخصية «بكر الإسكندراني»، الذي يقع في خلافات مع والده ويضطر للسفر خارج البلاد ويعود بعدها بشكل أقوى.

الفيلم من بطولة أحمد العوضي، عصام السقا، زينة، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود حافظ وآخرين، وهو من إخراج خالد يوسف وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.