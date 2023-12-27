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«الوثائقية» تذيع فيلم «لجنة أجرانات» العاشرة مساء اليوم

كتب:

نرمين عفيفي
09:42 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
لجنة أجرانات

لجنة أجرانات

أعلنت القناة «الوثائقية»، عن عرض فيلم وثائقي جديد اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشتها باسم «لجنة أجرانات»، الذي يتحدث عن هزيمة جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب 1973 على يد الجيش المصري.

وكتب الحساب الرسمي للقناة «الوثائقية» على «فيس بوك» منشورا، جاء فيه: «استمرت أعمال التحقيق فيها أكثر من 140 جلسة، للبحث في أسباب هزيمة الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973، انتظروا الفيلم الوثائقي (لجنة أجرانات)، الأربعاء، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على شاشة الوثائقية».

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بقلم نرمين عفيفي