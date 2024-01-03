«الوثائقية» تعلن عرض فيلم «الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك» خلال يناير

أعلنت قناة «الوثائقية» إنتاج وعرض الفيلم الوثائقي «الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك»، خلال يناير، وهو وثائقي مستوحى من قصة حقيقية لاستقطاب الجماعات التكفيرية للشباب، والعمل على تغيير أفكارهم المعتدلة إلى متطرفة.

طرق تواصل الجماعات التكفيرية مع الشباب

ويسلط الفيلم الضوء على طرق تواصل الجماعات التكفيرية مع الشباب، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، موضحًا الأسلوب الذي يتم به الإيقاع بالشباب للتأثير فيهم، وتجنيدهم ضمن صفوفها.

دور مؤسسات الدولة و الأزهر في محاربة الجماعات التكفيرية

ويرصد الوثائقي أيضًا دور مؤسسات الدولة و الأزهر الشريف في محاربة الجماعات التكفيرية، مشيرًا إلى الجهود التوعوية التي تبذلها المؤسسات الدينية من أجل الحفاظ على أبناء الوطن من خطر الاستقطاب من أي جماعات خارجية.