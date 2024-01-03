المصري تحت 16 عاما يفوز على لافيينا بثلاثية في دوري الجمهورية «ب»

فاز فريق المصري تحت 16 عاما بقيادة مدربه محمد السعيد، على ضيفه فريق لافيينا بثلاثة أهداف دون رد بملعب السيد متولي ضمن مباريات الجولة 15 من بطولة الجمهورية «ب» التي أدارها طاقم تحكيم من منطقة الإسماعيلية مكون من حسام جمال، محمد الحلوس، عمرو محمود.

المصري يحصد 36 نقطة

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة 36 مواصلا تصدر جدول المسابقة.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الشوط الثاني وضح تأثير المحاضرة الفنية محمد السعيد على لاعبيه الذين سيطروا تماما على مجريات المباراة ونجح عبد الرحمن الشحات في إحراز الهدف الأول للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة عشرة ، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الثلاثين ، بينما اختتم سيف حاتم أهداف المباراة باحرازه الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والثلاثين.

تشكيل المصري أمام لافيينا

مثل المصري في المباراة زياد الدسوقي لحراسة المرمى، سيف حاتم ، محمد علي، محمد عسران، محمد فرج لخط الدفاع، زياد حسام، نادر السيد، نور الحناوي لخط الوسط، مصطفى وليد ديشا ، عبد الرحمن الشحات ، مالك النحاس لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من مهند زيادة، نور متولي، محمد وليد ، محمد هشام ، زياد أيمن.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون محمد السعيد مدربًا عامًا، هشام حمزة مدربًا مساعدا، أيمن علي مدربًا لحراس المرمى، وليد طه أخصائيًا للعلاج الطبيعي، محمد مجدي عامر إداريًا، عادل فؤاد مسؤولا ماليا، محسن فوزي مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، إبراهيم الصفتي مديرا لشؤون اللاعبين.