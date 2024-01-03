محافظ الجيزة يعاين نموذجا لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نموذج لخطة تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية وإنشاء ممشى سياحي «المرحلة الثانية» أعلى القطاع المغطى من الترعة أمام منطقة هيئة الدواء، وذلك في إطار خطة محافظة الجيزة لتحسين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية للمناطق الأثرية.

وعاين المحافظ مراحل العمل بالقطاع الجاري العمل فيه والمخطط له بدءًا من نهاية التطوير السابق «المرحلة الأولى» عند كوبري عز وحتى الطريق الدائري الجنوبي بطول 2 كم وعرض 15م لكل اتجاه 4 حارات في الاتجاه الواحد.

وكلف المحافظ بإنشاء ساحات ونقاط الانتظار السيارات بطول 1 كم وعرض 15م وذلك نظرا للطبيعة السياحية للقطاع.

مراعاة دعم الممشى الجديد بالمساحات الخضراء

كما وجه محافظ الجيزة بمراعاة دعم الممشى الجديد بالمساحات الخضراء والأشجار والمكونات الجمالية لتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وشدد المحافظ على ضرورة إنشاء وإدخال المرافق بالممشى الجديد من المياه والصرف الصحي وبالوعات صرف الأمطار والكهرباء.

ووجه المحافظ الشركة المنفذة بمراعاة عدد من النقاط المهمة في أعمال التطوير المقرر تنفيذها، والتي يأتي على رأسها إنشاء أرصفة مشاة للتسهيل على المواطنين واستخدام الخامات التي تحقق عوامل الاستدامة وإنشاء شبكة إنارة ذات طراز جمالي أسوة بما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى للأعمال.

المتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروع

كما شدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بضرورة المتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروع والتزام الشركة المنفذة بالمواصفات المحددة للأعمال.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وطه عبدالصادق رئيس حي الهرم.