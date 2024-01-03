ضبط 4 تجار لتصرفهم في سلع تموينية بالبحيرة (صور)

قاد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة بمدينة دمنهور، شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية.

نتائج الحملة التموينية

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 تجار تموينين قاموا بالتصرف في 1115 كيس سكر بإجمالي مبلغ 15 ألف جنيه، و1160 زجاجة زيت تمويني بإجمالي مبلغ 35 ألف جنيه، وع400 كيس أرز غير مدون عليه السعر.

كما ضبطت الحملة كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط محل سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار الرسمية المقررة، حيث تم التحفظ علي الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

حملات تموينية مكثفة في البحيرة

وشدد السكرتير العام المساعد علي أهمية استمرار وتكثيف الحملات التموينية بهدف ضبط الأسواق وحماية أقوات المواطنين من جشع بعض التجار، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على توافر السلع لاسيما السلع الاستراتيجية.

تأتي الحملة التموينية ضمن جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية.

كما شددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة ومتابعة الأسواق، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات للمواصفات، مع مكافحة كل صور الغش التجاري.