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تامر حسني يتصدر قائمة يوتيوب لأكثر المطربين المصريين مشاهدة لعام 2023

كتب:

أحمد شوقي
07:01 م | الأربعاء 03 يناير 2024
الفنان تامر حسني

الفنان تامر حسني

تصدر النجم تامر حسني القائمة السنوية لأكثر الفنانين المصريين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بـ3 مليارات و500 مليون مشاهدة.

وضمت القائمة، كل من «أحمد سعد، محمد حماقي، شيرين، حمزة نمرة، حمادة هلال، تامر عاشور، محمود العسيلي، رامي صبري، روبي».

وكان النجم تامر حسني قد طرح في عام 2023 مجموعة مختلفة من الأغنيات، منها: المقسوم، والدراما، والكلاسيك، واستطاع بها تحقيق الرقم القياسي في عدد مرات المشاهدة، وعلى رأس هذه القائمة، أغنية هرمون السعادة، التي قدمها في فيلمه الشهير «تاج».

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بقلم أحمد شوقي