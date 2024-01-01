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عاجل.. «عودة تامر حسني وبسمة بوسيل».. تعليق رسمي يكشف الحقيقة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
02:39 م | الإثنين 01 يناير 2024
تامر حسني وعائلته

تامر حسني وعائلته

حرصت الفنانة بسمة بوسيل، بالرد على جميع الأنباء المتداولة بشأن عودتها لطليقها الفنان تامر حسني، بعدما نشر الأخير صورة تجمعهم سويا برفقة أولادهم.

بسمة بوسيل توضح حقيقة رجوعها لتامر حسني 

وكتبت بسمة بوسيل، عبر خاصية «الاستوري»، على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «مرحبًا! استيقظت اليوم على الكثير من الأخبار الكاذبة، لم نعد معًا».

وأضافت:«لقد نشر صورة عائلية لإسعاد الأطفال لأنّه لم يتمكن من قضاء ليلة رأس السنة معهم، لا شيء أكثر، آسف لسوء الفهم وشكرا لجميع رسائلكم الطيبة.. أتمنى لكم جميعا سنة جميلة مليئة بالسعادة».

تامر حسني يثير تساؤلات الجمهور

كان الفنان تامر حسني، حرص على الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2024، بطريقة خاصة، وذلك عبر نشر صورة له رفقة أولاده وطليقته بسمة بوسيل.

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بقلم أحمد عبد الرحمن