«التايمز»: بريطانيا تستعد للانضمام إلى التحالف الدولي لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر

تشهد منطقة البحر الأحمر تحركات من جماعة الحوثيين في اليمن، وتحديدا بالمنطقة المطلة على مضيق باب المندب بالبحر الأحمر الذي يتوسط قارتي آسيا وإفريقيا لتنفيذ عمليات نوعية ضد سفن الاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع قطاع غزة التي تشهد قصفا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر الماضي.

بريطانيا تستعد للانضمام للقوى البحرية في البحر الأحمر

وذكرت صحيفة «التايمز البريطانية» مساء اليوم الأحد عن مصادر لم تفصح عنها عن استعداد بريطانيا لشن هجمات منسقة مع التحالف الدولي ضد الحوثيين، لتنضم للولايات المتحدة ودول أوروبا لإطلاق صواريخ على أهداف للحوثيين.

تزايد أعداد الشهداء

ويشهد قطاع غزة حربا إسرائيلية غاشمة منذ 7 أكتوبر الماضي حيث ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية» ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن مع مرور 86 يوما على الحرب إلى أكثر من 22 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والسيدات وسط مطالبات من دول عربية وإقليمية وعالمية لوقف إطلاق النار، في ظل دخول العام الجديد وارتفاع أعداد المصابين والشهداء.