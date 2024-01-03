اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «السيسي»: يجب وقف معاناة الشعب الفلسطيني

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسى»: يجب وقف معاناة الشعب الفلسطينى

اتفاق «مصرى - يونانى» للعمل على ترسيخ الأمن فى المنطقة.. والرئيس لوفد أمريكى: نسعى لوقف إطلاق النار فى غزة ويجب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

«مدبولى»: الدولة تنحاز للمواطن البسيط وسنتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة

رئيس الوزراء: نعمل لحصول المواطنين على مختلف السلع.. ونتابع ضبط الأسواق باستمرار

«حج 2024» ينطلق.. برامج متنوعة لجميع المواطنين

إعلان حجاج القرعة والجمعيات.. و«السياحى» بعد غد.. والأسعار من 148 ألف جنيه حتى 450 ألفاً

«التضامن»: فوز 7500 مواطن بحج الجمعيات و«الداخلية»: نقدم أفضل خدمة بأقل سعر

«السياحة»: 23 ألف تأشيرة «دون قرعة» ومستويان لـ5 نجوم.. و3 لـ«الاقتصادى»

إسرائيل تواصل قصف غزة.. وسقوط عشرات الشهداء

«أشتية»: اغتيال صالح العارورى جريمة.. و«هنية»: عمل إرهابى مكتمل ولن يكسر المقاومة

«9090».. المحطة الإذاعية الأولى

الرئيس التنفيذى للراديو: نقدم 17 برنامجاً جديداً ومتنوعاً تواكب العصر لنجوم «سوبر ستار» خلال عام 2024

حققنا 120 مليون مشاهدة على المنصات.. وأعمال درامية لـ«رمضان»

«النواب» يوافق على تعديلات «الاستثمار فى الأراضى الصحراوية»

إقرار قانون لإنشاء نقابة تضم الحاصلين على درجة البكالوريوس من الكليات والمعاهد التكنولوجية

دقت ساعة «المنتخب»

«صلاح» ينضم إلى تدريبات مصر استعداداً لبطولة الأمم و«فيتوريا» يوزع المهام

الأهلى يبحث موقف «السولية.. والزمالك يفاوض «فودا» لقيادة الفريق

الصفحة الثانية

حج 2024 ينطلق.. برامج متنوعة لجميع المواطنين

«السياحة»: 23 ألف تأشيرة «دون قرعة» بأسعار تبدأ من 191 ألف جنيه

«وحيد»: غالبية المتقدمين اختاروا «البرى والاقتصادى طيران».. و«عنبى»: 28 ألف باقة دون قرعة تستهدف «المصريين بالخارج»

«الداخلية»: نقدم أفضل الخدمات بأقل الأسعار والحجز فى أماكن إقامة مميزة لـ«القرعة»

لا يجوز توريث الفرصة سوى لأحد الوالدين.. ويسمح بسفر المرافق «الوجوبى» ممن تنطبق عليه الشروط

«عبدالموجود»: «الصحة» تحدد الفئات الممنوعة من أداء الفريضة.. سفر 40% من الحجيج للمدينة مباشرة و60% بعد أداء المناسك

مساعد وزير التضامن: 3 مستويات لتلبية جميع الرغبات.. و«التفويج» مع «مصر للطيران»

الصفحة الثالثة

«التضامن»: 7500 مواطن فازوا فى قرعة «الجمعيات الأهلية»

«القاهرة» تتصدر المرتبة الأولى فى المحافظات.. ونسبة الذكور 41% والسيدات 59%.. والإقامة فى أفضل الأماكن بمكة والمدينة.. وتوفير خدمة الوعظ الدينى بالتنسيق مع «الأوقاف».. وثلاثة مستويات تشمل الوجبات.. والتنسيق مع «الصحة» لتوقيع الكشف الطبى.. وتخصيص عيادات لتقديم الرعاية الطبية طوال الرحلة

«شركات السياحة»: حملات لتحذير المواطنين من «السماسرة»

المؤسسات الدينية: دليل مصور عن أحكام الأضحية وفيديوهات «موشن جرافيك» لشرح المناسك

«الغرفة»: المخالفات تصل لمنع دخول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات

«عبدالعال»: اللجنة الفنية بالوزارة تحرص على تقديم أفضل خدمة

باسل السيسى: لدينا 23 ألف تأشيرة هذا العام.. والمتقدّمون للقرعة لن يزيدوا على 50 ألفاً

عضو «الحج السياحى»: 83% من التأشيرات لـ«محدودى ومتوسطى الدخل»

الصفحة الرابعة

رئيس الوزراء: سنتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة خلال العامين الجارى والمقبل.. والإصلاح الاقتصادى يستهدف تحسين حياة المواطنين

«مدبولى»: الدولة تحمّلت أعباء التضخم لتخفيف الأزمات العالمية.. وحققنا زيادة كبيرة فى مخصصات الدعم بلغت 1.2 تريليون جنيه

نواصل الجهود لتوفير السلع بأسعار مناسبة من خلال ضخ المزيد فى الأسواق ودعم صغار التجار.. وطلبت من وزير الكهرباء وضع سيناريو للتحرك لإنهاء أزمة الطاقة خلال عامين.. وآخر لتخفيف الدعم خلال 5 سنوات

«الوزراء»: نسعى لترسيخ المواطنة بـ«العدالة والمساواة والتسامح» وتمكين الأقباط سياسياً

«المركز الإعلامى»: الوحدة الوطنية أصبحت واقعاً يعيشه المصريون بعد 30 يونيو.. وتقنين أوضاع 2900 كنيسة ومبنى.. وتعيين مسيحيين اثنين كمحافظين لأول مرة

إعداد قانون الأحوال الشخصية للأقباط و«الكونجرس»: «السيسى» يدعو لمزيد من التعايش بين المسلمين والمسيحيين

بروتوكول تعاون بين وزارة الرى وشركة السكر للنهوض بزراعات «القصب والبنجر»

«سويلم»: نهدف لتخطى العقبات التى تواجه زراعة وصناعة السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه.. و٥ آلاف جنيه للمزارعين الملتزمين بأساليب الرى الحديث

الصفحة الخامسة

عبدالفتاح مصطفى: محطتنا الأولى فى الساحة الإذاعية.. ونقدم أكبر خريطة برامجية فى العام الجديد

الرئيس التنفيذى لـ«9090»: حققنا 120 مليون مشاهدة على المنصات.. ونقترب من اقتناص الدرع الذهبى لـ«يوتيوب»

استمرار «كلام معلمين» و«صباحك ومطرحك» لأحمد يونس.. و«المانيفستو» لأحمد الطاهرى

«لعبة وحدوتة» لترسيخ القيم والمبادئ لدى الأطفال.. و«AI بالعربى» أول برنامج يتناول الذكاء الاصطناعى

«ملوك الكرة» لمتابعة الدوريات الأجنبية والأوروبية.. و«ست البيت» يناقش قضايا المرأة

الصفحة السادسة

قراءة طالع العام الجديد

اغتيال «العارورى».. تساؤلات وشبهات!

بارقة الأمل عنوانها «المبادرة المصرية»

«الدولارات» وحدها لا تكفى!!

لأرض فلسطين

الصفحة السابعة

دقت ساعة «المنتخب» «صلاح» ينضم لتدريبات الفراعنة استعداداً لبطولة الأمم.. جلسة خاصة بين «فيتوريا وعاشور».. والمدير الفنى يوزع المهام

.. و«مو» يحكم «الفرعون» يحتكر أرقام الدورى الإنجليزى ويتخطى العمالقة

«تحت التجديد» الأهلى يفاوض «كوكا» للاستمرار حتى 2028 ويتابع علاجه.. وبحث موقف «السولية»

اللجوء للمدرسة الألمانية الزمالك يفاوض «فرانكو فودا» لقيادة الفريق.. وينتظر موافقة «ماهر وشيكا»

الصفحة الثامنة