طبيب يحذر من الإفراط في استخدام الموبايل.. أضراره قد تصل إلى عقم الرجال

أضرار عديدة تنتج عن استعمال الهاتف المحمول داخل دورات المياه، وهي العادة التي يلجأ إليها البعض لمزيد من الخصوصية أو لأسباب أخرى، ويحذر منها الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الطب السلوكي بجامعة عين شمس، لافتا إلى أن الإفراط في استخدام الهاتف طوال اليوم، يكون حاجزا نفسيا بيننا وبين المحيطين.

أضرار الإفراط في استخدام الموبايل النفسية والجسدية

وأضاف «عيد»، في حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع الإعلامية هبة الأباصيري، على شاشة «قناة cbc»، أنَّ أغلبنا في الوقت الحالي لا يترك الهاتف النقال من يده، مُحذراً من تأثير الإفراط في استخدامه سلبياً على الصحتين النفسية والجسدية: «لو سلمت نفسك للموبايل، هذا الجهاز الصغير سيبتلعك ما بين الألعاب ووسائل التواصل ومقاطع الفيديو».

مخاطر إدمان الموبايل

وتابع أستاذ الطب السلوكي بجامعة عين شمس: «البعض يعاني من إدمان زائد في استخدام الموبايل وتطبيقاته، ما ينتج عنه أضرار صحية خاصةً للرجال لأنه يؤثر على الخصوبة على المدى الطويل نتيجة اقتراب الموجات الصادرة عنه من منطقة الحوض، وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى حد العقم».