خطوات شحن كارت الكهرباء من الموبايل.. 3 تطبيقات سهلة الاستخدام

وفرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدة طرق سريعة وسهلة لشحن كارت عداد الكهرباء من الموبايل، بجميع شركات توزيع الكهرباء بأنحاء المحافظات، باستخدام خاصية NFC، للتسهيل على المشتركين بشحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.

وترصد السطور التالية خطوات الشحن، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

تطبيقات شحن كارت الكهرباء من الموبايل

- التأكد من وجود 3 تطبيقات شحن كارت الكهرباء من الموبايل، أو تحميلها من Apple store أو Google play، وهي «shal gtpay، وكهرباء خالص، وmy fawry».

- اختيار التطبيق حسب نوع العداد، وحال كان عداد الكهرباء من النوع «جلوبال» يتم استخدام تطبيق sahl gtpay، وحال كان التطبيق «كهرباء خالص وماي فوري» يستخدمان لباقي أنواع العدادات مسبوقة الشحن.

خطوات شحن كارت الكهرباء من الموبايل

1ـ تحميل التطبيق المناسب لنوع عداد الكهرباء.

2ـ الدخول إلى التطبيق لتسجيل البيانات الخاصة بالمشترك.

3- تحديد postpaid or prepaid وتحديد الشركة التابع لها.

4- حال اختيار العميل prepaid سيظهر جملة «لو عايز تشحن» ضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.

5- تحديد المبلغ المطلوب للشحن.

6- اختيار الدفع من خلال الفيزا.

7- تصل رسالة بخصم المبلغ المحدد من رصيد الفيزا.

8- يتم وضع الكارت بعدها بظهر الموبايل لنقل الشحنة، ووضع الكارت في العداد.