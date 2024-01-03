ختام التدريب الميداني لطلاب قسم علوم الأغذية بجامعة الزقازيق

شهد الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ختام فعاليات التدريب الميداني التعاوني لطلاب المستوى الرابع قسم علوم الأغذية والألبان بكلية التكنولوجيا والتنمية بالجامعة.

وتم الانتهاء من حلقات المناقشة للتدريب الميداني التعاوني لطلاب المستوى الرابع بقسم علوم الأغذية والألبان، والتي استمرت من 31 ديسمبر 2023 حتى 2 يناير الجاري.

مشروعات الطلاب

وخلال المناقشة قدم الطلاب المشروعات الخاصة بهم خلال فترة التدريب بالشركات المختلفة، وعرض وتوضيح مدى الاستفادة التى نالها الطلاب خلال هذه الفترة، كما تم الرد على كل الأسئلة التي طُرحت عليهم من أصحاب المشروعات من خلال لجنة المناقشة وأعضاء القسم والحضور.

تحسين المنتجات وتميز الطلاب

وقدم الدكتور عاطف حسين الشكر للطلبة والقائمين على التدريب وجميع الحضور، لما لاحظه من مستوى متميز للطلاب أثناء العرض والمناقشة، وأوصى بإجراء تحسينات فى بعض المنتجات من خلال أساتذة ورجال الصناعات الغذائية لتحسين جودة بعض المنتجات الغذائية والوصول لمنتجات كاملة القيمة الغذائية بأقل تكاليف.