رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

ختام التدريب الميداني لطلاب قسم علوم الأغذية بجامعة الزقازيق

كتب:

ياسمين عزت
07:36 م | الأربعاء 03 يناير 2024
جامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق

شهد الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ختام فعاليات التدريب الميداني التعاوني لطلاب المستوى الرابع قسم علوم الأغذية والألبان بكلية التكنولوجيا والتنمية بالجامعة.

وتم الانتهاء من حلقات المناقشة للتدريب الميداني التعاوني لطلاب المستوى الرابع بقسم علوم الأغذية والألبان، والتي استمرت من 31 ديسمبر 2023 حتى 2 يناير الجاري.

مشروعات الطلاب

وخلال المناقشة قدم الطلاب المشروعات الخاصة بهم خلال فترة التدريب بالشركات المختلفة، وعرض وتوضيح مدى الاستفادة التى نالها الطلاب خلال هذه الفترة، كما تم الرد على كل الأسئلة التي طُرحت عليهم من أصحاب المشروعات من خلال لجنة المناقشة وأعضاء القسم والحضور.

تحسين المنتجات وتميز الطلاب

وقدم الدكتور عاطف حسين الشكر للطلبة والقائمين على التدريب وجميع الحضور، لما لاحظه من مستوى متميز للطلاب أثناء العرض والمناقشة، وأوصى بإجراء تحسينات فى بعض المنتجات من خلال أساتذة ورجال الصناعات الغذائية لتحسين جودة بعض المنتجات الغذائية والوصول لمنتجات كاملة القيمة الغذائية بأقل تكاليف.

اقرأ المزيد:

لأول مرة.. ابن دار الأيتام يحصل على الماجستير من جامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق تختتم حفل مهرجان المسرح المؤهل لمسابقة «إبداع 12»

جامعة الزقازيق تطلق اسم «رأفت الغنيمي» على قاعة بالمعهد الآسيوي للدراسات

جامعة الزقازيق تقيم حفلها السنوي الـ11 لتكريم المتفوقين من أبناء العاملين
بقلم ياسمين عزت