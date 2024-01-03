محمود مسلم: لا أحد يدفع الثمن في القضية الفلسطينية عبر التاريخ سوى مصر

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنه لا أحد يدفع الثمن عبر التاريخ في القضية الفلسطينية سوى مصر وشعبها، كما أن مصر ترسل مساعدات إنسانية في الوقت الذي نتحدث فيه عن حالتها الاقتصادية، وهذه رسالة.

هذه المساعدات واجب على مصر

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هذه المساعدات واجب على مصر، وهي مستمرة من قبل حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهذه رسالة للأشخاص الذين ادعوا بأن مصر ستقبل تهجير الفلسطينيين مقابل حل مشكلاتها الاقتصادية.

من سيدخل غزة ويعمرها ويعيد بناءها هم المصريون

وأوضح أن مصر تؤدي دوراً كبيراً، وفي النهاية ستنتهي الحرب، ومن سيدخل غزة ويعمرها ويعيد بناءها هم المصريون، مردفا: «نحن لا نبيع ترابنا، ودفعنا ثمنا غاليا من أجل هذا التراب، وفي ظل هذه الظروف نرسل مساعدات ونُصِرُّ عليها».