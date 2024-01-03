برلماني: دور «حياة كريمة» في إغاثة غزة خير احتفال بذكرى تدشينها الخامسة

قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ذكرى تدشين حياة كريمة لهذا العام تأتي في توقيت دقيق، وهو اندلاع الصراع الدائر حاليا في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي الغاشم من قبل جيش الاحتلال.

دور حياة كريمة في إغاثة غزة

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تعامل المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» مع الصراع في قطاع غزة، جعل ذكرى تدشينها الخامسة استثنائية، ففي هذا العام، امتدت جسور الخير إلى فلسطين، في دلالة حقيقية على أن هذا المشروع تمكن من خلق أثر كبير.

وأكد أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بذلت جهودا كبيرة تحت مظلة التحالف الوطني في إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يعتبر الإنجاز الأكبر للمؤسسة في عماها الخامس، فضلا عن أنها تمكنت من الحفاظ على التوازن بين العمل على إغاثة الشعب الفلسطيني، وكذا استكمال دورها للأسر الأكثر احتياجا في قرى الريف المصري.

الحفاظ على التوازن بين الداخل والخارج

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن استمرار حياة كريمة في تنفيذ المبادرات والمشاريع على مدار هذه الأعوام الخمس وأن تظل صامدة أمام التحديات المختلفة التي مرت بالبلاد هو دليل على صدق النية لدى القيادة السياسية في الارتقاء بحياة المواطن المصري الأكثر احتياجا وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.