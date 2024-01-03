محافظ مطروح: توفير فرص عمل لـ90 شابا من ذوي الهمم

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، توفير فرص عمل للشباب من ذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك لفتح مصدر رزق لهم.

فرص عمل لـ90 من ذوي الهمم في مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إتاحة فرص عمل لذوي الهمم يأتي من خلال مكاتب التشغيل في مديرية العمل بمطروح، موضحا تشغيل 90 شابا على عدة دفعات عل مدار الفترة الأخيرة، بالتعاون بين مديرية العمل وشركات القطاع الخاص المختلفة، والفنادق والقرى السياحية وغيرها من الجهات.

اهتمام الدولة بذوي الهمم

وأضاف محافظ مطروح، أن الدولة لا تألو جهداً في رعاية ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، والاهتمام بهم في مختلف جوانب الحياة، من حيث توفير الرعاية والمتابعة الصحية لهم، وتوفير مدارس التربية الخاصة بهم، وتقديم الخدمات التعليمية المتميزة لهم، وتبني مواهبهم الرياضية بتنظيم أوليمبياد لهم في مختلف الألعاب الرياضية، والمواهب الفنية، وتشغيلهم في الشركات المختلفة، والاهتمام بأسرهم، في إطار خطة الدولة والتي تستهدف الدعم الشامل لهم وبشكل مستمر، وهو ما ينفذ في جميع مراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية.