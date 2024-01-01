أول قرارات محافظ الفيوم في 2024.. فرص عمل ومساعدات طبية ومالية

تضمنت أول قرارات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم في 2024، توفير فرص عمل، وتوجيهات بتوفير علاج لبعض الحالات المرضية، ومساعدات مالية، ومشروعات تنموية، وتجهيز فتاة للزواج، إلى جانب إصدار قرار بردم بعض البرك والمستنقعات حفاظًا على حياة المواطنين، وذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين الذي عُقد اليوم الاثنين بديوان عام المحافظة.

وأصدر محافظ الفيوم، توجيهاته لهناء عبدالفتاح وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب والفتيات بينهم بعض ذوي الهمم في شركات القطاع الخاص، كما وجه أحمد محمد فهيم نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير دعم مالي لعدة أسر أولى بالرعاية ليتمكنوا من فتح مشروعات تنموية تدر عليهم دخلًا يمكنهم من تلبية مطالب أسرهم.

ردم المستنقعات والبرك

وشملت أول قرارات محافظ الفيوم في 2024، تكليف مجلس المدينة، بردم عدة مستنقعات وتجمعات للمياه خلف مدرسة الإيمان بكفور النيل، بشكل كامل، ووضع حل جذري لها، بعدما اشتكى الأهالي من تسببها في انتشار الناموس والبعوض، ويهدد الأهالي وطلاب المدرسة بالعدوة، حفاظًا على سلامة الأهالي والتلاميذ.

مساعدات طبية لعدة حالات

وكلف محافظ الفيوم، الدكتور شريف غبريال مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بالفيوم، بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة وتوقيع الكشف الطبي على عدد من الحالات المرضية لبعض الأفراد الأولى بالرعاية.

عملية جراحية لسيدة

كما تضمنت أول قرارات محافظ الفيوم في العام الميلادي الجديد 2024، تكليفات لصحة الفيوم، بسرعة إجراء عملية جراحية لسيدة تعاني من نزيف بالرحم، موجهًا بصرف العلاج اللازم لها، فضلًا عن عمل الفحوصات الطبية اللازمة لتلميذ يحتاج إلى إجراء عملية تغيير مفصل الفخذ، وحجز مريض يعاني من تشنجات بالمستشفى العام وتقديم العلاج اللازم له حتى تستقر حالته الصحية.

علاج طفل مريض بالقلب

ووجه محافظ الفيوم، بتوفير علاج لطفل بالمرحلة الابتدائية مريض بالقلب، موجهًا جبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بضرورة توفير الحماية الاجتماعية لأسرته، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، فضلا عن دراسة بعض الحالات، وتوفير مساعدات مالية للمستحقين منهم.

توفير معاش تكافل وكرامة لشاب كفيف

وكلف محافظ الفيوم، بسرعة إنهاء بحث حول شاب كفيف لتوفير معاش تكافل وكرامة له، إلى جانب توفير مستلزمات منزلية وأجهزة كهربائية لإحدى الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية، فضلًا عن توفير تدخلات الحماية الاجتماعية لسيدة فقدت جميع أفراد أسرتها.