«الشباب والرياضة» توفر فرص عمل في شركة أشعة.. مزايا ومرتبات مغرية

تواصل وزارة الشباب والرياضة، التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بإبرام الاتفاقات، لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين من الجنسين بكبرى الشركات والمنشآت بالقطاع الخاص.

فرص عمل من خلال اليوم التوظيفي المفتوح

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر ومبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أشعة ومعامل تحاليل كبرى.

بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة وشركة ألفا

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، أنّها استطاعت من خلال بروتوكول تعاون توفير وظائف وفرص عمل متنوعة بشركة ألفا سكان للأشعة، بمرتبات مغرية ومزايا عديدة.

الوطن» تستعرض وظائف وفرص عمل الشباب والرياضة، كما يلي.

1. موظف Call Center Agent2.

2- موظف Guest Relation Agent3.

3- موظف Reception

أماكن العمل:

المهندسين / مصر الجديدة / التجمع الخامس / الشيخ زايد.

متطلبات وشروط الوظيفة

• مؤهل عال.

• ذكور وإناث.

• جيد في اللغة الإنجليزية.

• الحد الأقصى للسن 30 سنة.

• يفضل الخبرة.

الحقوق والمميزات

• راتب مجزٍ.

• عدد ساعات العمل 7 ساعات.

• تأمين طبي.

• تامين اجتماعي.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة على العنوان والموعد.

https://forms.office.com/r/dUu0kejgcD

على العنوان التالي: 94 شارع التحرير - الدقي مبنى المغربي بلازا - ألفا الدور الأول.

- يوم الجمعة 5 يناير 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء.