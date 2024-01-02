«الشباب» توفر فرص عمل بمرتبات مجزية في مطعم.. اعرف التفاصيل

تواصل وزارة الشباب والرياضة، التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وإبرام الاتفاقات، لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين من الجنسين بكبرى الشركات والمنشآت بالقطاع الخاص.

فرص عمل للشباب بمرتبات تتراوح من 3700 إلى 5000 جنيه

وأكدت الوزارة في منشور لها على الصفحة الرسمية، أنّ دورها في توفير وظائف وفرص عمل للشباب يأتي في إطار توجيهات أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالوزارة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر ومبادرة توظيف مصر، توافر وظائف وفرص عمل متنوعة بشركة بأحد المطاعم الكبرى، والمتخصصة في الوجبات السريعة.

وظائف وفرص عمل بمطاعم سمايلز

«الوطن» تستعرض وظائف وفرص عمل الشباب والرياضة، حيث تطلب مطاعم سمايلز جريل للوجبات السريعة، الوظائف التالية.

1. عضو فريق.

2. مندوب توصيل طلبات (يمتلك فيسبا خاصة).

3. مساعد مدير مطعم خبرة او بدون (تحت التدريب).

أماكن العمل: مصر الجديدة / الرحاب / التجمع / مدينة نصر / المعادى / الدقي.

متطلبات وشروط فرص العمل المتاحة

وتشمل الإجراءات والشروط ما يلي.

• متاح جميع المؤهلات الدراسية.

• لا يشترط الخبرة.

• الحد الاقصى للسن 45 سنة.

مميزات الوظيفة

• الراتب يبدأ من 3700 ويصل إلى 5 آلاف جنيه، حسب الخبرة لبعض الوظائف.

• عدد ساعات العمل 9 ساعات.

• يوم إجازة أسبوعيا.

• يوجد تأمين طبي واجتماعي.

• يوجد وجبة + بدل مواصلات لفروع الرحاب والتجمع.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/WiYMDcE3DB