إزالة 535 طن قمامة ومخلفات في حملة مكبرة بالإسماعيلية

تمكنت حملة مكبرة في محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء من رفع كمية كبيرة من القمامة والمخلفات الصلبة في الشوارع والميادين الرئيسية ضمن الحملة المبكرة التي انطلقت في شهر نوفمبر الماضي لاستعادة الوجه الحضاري للمحافظة.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية لـ«الوطن» إن الحملة تستهدف إزالة أي تجمعات سواء في المدينة أو المراكز والقرى لمنع انتشار الأمراض والاوبئة.

إزالة أطنان من القمامة

وأوضح بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية أن حملة مكبرة في حي أول تمكنت من تفريغ صناديق القمامة وكنس ورفع الأتربة ومخلفات قص الأشجار بحمولة تقدر بـ129 طنا بمناطق المحطة الجديدة وشارع سوريا وطريق البلاجات ومنطقة البهتيني وشارع محمد علي وكوبري حفني وكباري تحيا مصر.

كما تمكنت حملة في مركز الإسماعيلية من رفع 162 طن قمامة ومخلفات ومواد صلبة من المدينة وقرى الضبعية، ونفيشة والحجاز ومدينة المستقبل ومنطقة جبل مريم الي كانت إصلاح عدد من أعمدة الإنارة العامة بنطاق مساكن الأوقاف التابعة لمدينة المستقبل.

إزالة القمامة في فايد

في مركز ومدينة فايد أزالت حملة مكبرة 138 طنا من القمامة وذلك من مدينة فايد وقرى سرابيوم، كسفريت، أبوسلطان، و هويس سرابيوم، فيما تم رفع 60 طنا من القمامة وذلك من مدينة القنطرة غرب وقرية الرياح، فيما استهدفت حملة رفع 64 طن قمامة ومخلفات من المدينة وقرى لمحسمة القديمة و30 يونيو والوادي الأخضر وقرية الشروق وقرية أم عزام وقرية السلام.