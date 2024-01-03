ملعب كرة قدم بدلا من «ريد كاربت» في العرض الخاص لفيلم «الحريفة» (صورة)

حرص منظمو العرض الخاص لفيلم «الحريفة»، على استبدال السجادة الحمراء «ريد كاربت»، بأخرى على شكل «ملعب كرة قدم»، وذلك في إشارة منهم إلى أحداث العمل.

ووصل خالد الذهبي، نجل الفنانة أصالة، أحد أبطال الفيلم، إلى العرض الخاص المقام بإحدى السينمات، في مدينة 6 أكتوبر.

تدور قصة فيلم «الحريفة» حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم «الحريفة» بطولة نور النبوي، يشهد التجربة التمثيلية الأولى للعديد من المشاركين في بطولته، أبرزهم الكابتن أحمد حسام ميدو، خالد الذهبي، كزبرة، أحمد غزي، نور إيهاب، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح.