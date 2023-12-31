نور النبوي يروج لفيلمه الجديد «الحريفة» استعدادا لطرحه بالسينمات

نشر الفنان نور النبوي مقطع فيديو يجمعه مع مطرب المهرجانات كزبرة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، واللذين تحدثا خلاله بشكل كوميدي مع الجمهور عن موعد عرضه.

موعد طرح الفيلم بالسينمات

وعلق «النبوي» على الفيديو، قائلا: «كل سنة وإنتوا طيبيين.. فيلم الحريفة يوم 4 بجميع سينمات مصر و11 يناير في الوطن العربي».

أحداث الفيلم وأبطاله

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي حول لاعب كرة يدعى ماجد، وتدهور حياته فينتقل من درسته الدولية إلى مدرسة أخرى حكومية، ويضطر للتعامل مع أشخاص من طبقة اجتماعية مختلفة عما تعود عليه في حياته، وينضم إليهم في فريق كرة القدم لتطور الأحداث في إطار كوميدي.

الفيلم من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، الفيلم من إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح.