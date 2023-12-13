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إطلاق برومو فيلم «الحريفة» استعدادا لطرحه بالسينمات (فيديو)

كتب:

أحمد شعراني
08:23 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
مشهد من فيلم «الحريفة»

مشهد من فيلم «الحريفة»

طرحت اليوم، شركة «سينرجي» المنتجة لفيلم «الحريفة»، البرومو الرسمي للعمل، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائية بموسم أفلام رأس السنة، والمقرر له 4 يناير المقبل، في مصر، و11 يناير بجميع الدول العربية.

الحريفة يقوم ببطولته مجموعة من الشباب، ويدور حول لاعب كرة تنقلب حياته 180 درجة، نتيجة تعرضه لظروف خاصة، فتتحول حياته بداية من الدراسة فبدلًا من كونه في مدرسة دولية يدخل مدرسة حكومية، ويقابل عددا من الشباب من خلفيات اجتماعية مختلفة، لكن يجمعهم حب الكرة والمشاركة في أحد المسابقات الرياضية.

أبطال فيلم «الحريفة»

فيلم «الحريفة» بطولة نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، أحمد غزي، خالد الذهبي، وآخرين، إضافة لعدد من ضيوف الشرف من بينهم شريف دسوقي، وبيومي فؤاد، وهو من إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح.

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بقلم أحمد شعراني