ظهور أحمد حسام ميدو على بوستر فيلم الحريفة.. اعرف تفاصيل دوره

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الحريفة»، البوسترات الرسمية للفيلم المقرر طرحه في دور العرض السينمائية بموسم أفلام رأس السنة في 4 يناير المقبل بمصر، و11 يناير بجميع الدول العربية.

ومن بين نجوم الفيلم كان أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق والإعلامي الحالي؛ إذ نشر البوستر الخاص به في الفيلم وعلق عليه قائلًا: «الأستاذ محمد شلش من فيلم الحريفة اسأل عني 4 يناير بجميع دور العرض في مصر، و11 يناير في جميع الدول العربية».

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فيلم «الحريفة» بطولة نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، أحمد غزي، خالد الذهبي، وآخرين، إضافة لعدد من ضيوف الشرف من بينهم شريف دسوقي، وبيومي فؤاد، وهو من إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح.