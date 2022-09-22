فوز نور خالد النبوي بجائزة أفضل ممثل صاعد في مهرجان القاهرة للدراما

أعلنت الفنانة ميان السيد والفنان خالد أنور، اسم الفائزة بجائزة أفضل ممثل صاعد في مهرجان القاهرة للدراما، التي حصل عليها الفنان نور خالد النبوي.

أداء تلقائي وخفة ظل

وأكدت لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، أن نور النبوي، كان لديه حضور عالٍ، وأداء تلقائي، وخفة ظل دون افتعال أو مبالغات، واستحق الجائزة بالاجماع.

وقال نور النبوي في كلمته: «أنا بتشرف إني موجود وسط كبار الشغلانة، ومبسوط إنهم معتبرني واحد منهم، وعايز أهدي الجايزة دي لأربعة، أولا تامر مرتضى، وأستاذ مصطفى العوضي، وأستاذ محمد سلامة، مخرج العمل، وأستاذ خالد النبوي على كل حاجة».