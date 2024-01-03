«شباب أسيوط» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم بمهرجان ترفيهي

شهد عادل فؤاد، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط لشؤون الشباب، احتفال مركز شباب أبنوب باليوم العالمي لذوي الهمم، من خلال تنظيم مهرجان ترفيهي.

إعادة تأهيل ذوي الهمم

وأشاد وكيل المديرية بالدور المهم الذي يقوم به مركز التخاطب في إعادة تأهيل ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، مقدما الشكر لأولياء الأمور الذي يبذلون جهد في التعامل مع ذويهم من ذوي الهمم .

وعقب ذلك تم تقديم فقره اغاني وطنية وبعد ذلك استعراض انا فلسطيني لذوي القدرات و الهمم بمركز تنمية الفنون والإبداع بمركز شباب ابنوب وكذلك بعض الفقرة الاستعراضية واختتم المهرجان بتوزيع الدروع والهدايا علي ذوي الهمم، وشهادات تقدير لبعض أولياء الأمور من الساده الحاضرين كل الشكر والدعم والتقدير لكل من ساهم برسم البهجه والفرحه علي شفاة اولادنا من ذوي القدرات والهمم.