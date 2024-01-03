«حج 2024» ينطلق.. برامج متنوعة لجميع المواطنين (ملف خاص)

تبدأ وزارة السياحة، بعد غد، إعلان نتائج القرعة الإلكترونية التى تجريها بأسماء 23 ألف مواطن فازوا بفرصة الحج السياحى هذا العام، ضمن موسم العام الهجرى 1445، وذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الداخلية فوز 14 ألفاً و500 مواطن بفرصة «حج القرعة»، فيما أعلنت «التضامن» أسماء 7 آلاف و500 مواطن فازوا بـ«حج الجمعيات الأهلية»، وجاءت أسعار برامج الحج متنوعة، حيث تبدأ من 148 ألف جنيه وحتى 450 ألف جنيه دون أسعار تذاكر الطيران. وللمرة الأولى فى تاريخ حصة مصر من تأشيرات الحج، فقد انتهت إجراءات الحج قبل بداية شهر رجب، تنفيذاً لقرار المملكة العربية السعودية بضرورة إنهاء كل إجراءات الموسم قبل بداية شهر رمضان، وقد طرحت مصر هذا العام من خلال الـ3 جهات التى تنظم حصتها من تأشيرات الحج وهى وزارات «الداخلية - حج القرعة»، و«التضامن - حج الجمعيات الأهلية»، و«السياحة - الحج السياحى»، برامج متنوعة من حيث الخدمات والأسعار والمدد الزمنية ما يجعلها تتناسب مع كل مستويات الشعب المصرى، كما خصصت الدولة أكثر من 80% من حصتها للبرامج الاقتصادية وذلك لمنح أكبر فرصة لمحدودى ومتوسطى الدخل للفوز بفرصة الحج. كما منحت الدولة الفرصة للمواطنين، الذين لم يوفّقوا فى الفوز، فرصة أخرى للتقديم للحج هذا العام، وذلك من خلال باقات بدون قرعة، والتى طرحتها وزارة السياحة للمرة الأولى هذا العام لإتاحة الفرصة لمن لم يوفّقوا فى الفوز بالقرعة، أو حالت الضوابط المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج دون أدائهم الفريضة هذا العام.