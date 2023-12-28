تفاصيل وشروط حجز رحلات الحج السياحي للمهندسين.. يبدأ من 15 ألف جنيه

أعلنت نقابة المهندسين عن برامج رحلات الحج السياحي لعام 2024 للمهندسين، بالإضافة إلى أسعار كل برنامج التي تبدأ من 15 ألف جنيه وحتى 33 ألف جنيه، وأوضحت النقابة الشرط وتعليمات الحجز لمن يرغب في التقدم وحجز رحلات حج هذا العام.

شروط حجز رحلات الحج السياحي 2024

وأوضحت نقابة المهندسين أن الحجز يستمر حتى السبت 31 ديسمبر الجاري على أن يستمر العمل بالنقابة أيام الجمعة والسبت، كما أنه يجري سداد رسوم جدية دخول قرعة وزارة السياحة 60 ألفا و100 جنيه للمستوى 5 نجوم، و20 ألفا و100 جنيه للمستوى الاقتصادي والبري، وفيما يلي تعليمات وشروط الحجز في برامج الحج السياحي لعام 2024:

- التقديم للمهندس وأسرته من الدرجة الأولى بنفس السعر وهم: الوالد - الوالدة - الزوج الزوجة - الأبناء)، ومرافق الدرجة الثانية (الأخ / الأخت) يدفع 5000 جنيه.

- الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة والموضحة بهذا الإعلان وفي الموعد المحدد.

- لم يسبق له أداء فريضة الحج، ويلتزم المتقدم بالتوقيع على إقرار بذلك، وفي حال ثبوت غير ذلك لا يتم رد المبالغ التي سدادها بالكامل.

- لم يسبق له التقدم لقرعة الحج فى أي جهة منظمة للحج هذا العام الداخلية - الجمعيات - الهيئات - شركة سياحة).

- يلتزم الفائز بالقرعة بسداد باقي مبلغ الاشتراك بالكامل دفعة واحدة خلال 3 أيام مع العلم أن القرعة ستجرى بوزارة السياحة يوم 2024/1/6. من لم يقم بسداد كامل الاشتراك وتسليم جميع

- المستندات المطلوبة فى التوقيتات المحددة لن يستطيع استرداد مقدم الحجز بالكامل. في حال عدم التوفيق بالقرعة يسترد مبلغ جدية الحجز عن طريق بنك مصر. وذلك بموجب بطاقة الرقم القومي للمشترك (مخصوم منه 100 جنيه مصروفات البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة).

- السيدات أكبر من 25 سنة في 2024/3/1 بدون محرم.

- لا يقل سن المتقدم للحج هذا العام ذكر أو أنثى عن 25 عاماً في تاريخ 2024/3/1.