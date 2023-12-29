موعد نتيجة قرعة الحج 1445-2024.. 23 ألف مواطن ينتظرون البشرى

أكّدت وزارة السياحة والآثار، إعلان نتيجة قرعة الحج 1445-2024، يوم السبت الموافق 6 يناير المقبل، للكشف عن فوز 23 ألف مواطن بفرصة الحج لهذا العام، من بين المتقدمين لقرعة الحج السياحي.

الخميس المقبل آخر موعد للتقدم إلى الحج

وتعليقًا على ذلك، قال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار لـ«الوطن» إنّ آخر موعد لتقدم المواطنين للحج السياحي سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 4 يناير 2024، موضحًا أن إقبال المواطنين على التقدم للحج السياحي حتى الآن لا زال متوسطًا، متوقعًا ارتفاع أعداد المتقدمين بداية من غدًا السبت، كما أنّ الـ 48 ساعة الأخيرة قبل غلق باب التسجيل تكون أعلى فترة لإقبال المواطنين على التقدم للحج.

إعلان أسماء الفائزين

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج إلى أن، إلى أنه بعد إعلان نتيجة قرعة الحج يوم 6 يناير المقبل، ستبدأ شركات السياحة في تحصيل قيمة برنامج الحج من الفائزين، بعد خصم مبلغ رسوم جدية الحجز الذي دفعوه عند تسجيل الأسماء، موضحًا أنّ المواطنين الذين لم يوفقوا في القرعة، يستطيعوا استرداد مبالغ جدية الحجز التي دفعوها عند التقدم، في موعد غايته شهر من يوم إعلان النتيجة.