افتتاح أقسام وإضافة أجهزة جديدة في مستشفى العجمي بالإسكندرية

يعد مستشفى العجمي التخصصي، المستشفى الحكومية الوحيدة بداية من منطقة القبارى غرب الإسكندرية وصولاً إلى الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، وتقدم خدماتها لأكثر من 3 ملايين مواطن، وجرى إنشاؤها ضمن إنجازات الدولة فى السنوات القليلة الماضية ويعتبرها أهالى غرب الإسكندرية الملاذ الآمن لمرضاهم نظراً للإمكانيات العالية المتوفرة بها.

جراحة المسالك

ويقول الدكتور صلاح الحصاوي مدير عام مستشفى العجمى التخصصي لـ«الوطن» إن إدارة المستشفى تسعى دائماً للتطوير وإضافة أقسام وأجهزة جديدة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وتم إجراء أول حالة إستئصال كلي بالمنظار «جهاز ليجاشور» جرح 3سم وذلك تحت إشراف نخبه من أمهر جراحى المسالك البولية، على رأسهم الدكتور أحمد إبراهيم بلح،إستشاري جراحة المسالك البولية

وحدة مناظير جديدة

وأشار الحصاوي، إلى أن المجهودات الطبية تتوالى وتم إفتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي، وإجراء أول حالة منظار بنجاح لمريض يبلغ من العمر 26 عامًا. كان المريض يعاني من آلام متكررة بالبطن ولم يستجب لعلاجات الحموضة. تبين وجود ارتجاع شديد بالاثني عشر وفتق بالحجاب الحاجز خلال المنظار الذي تم إجراؤه على المرئ والمعدة والاثني عشر. خرج المريض بعد 6 ساعات من إجراء المنظار، وقام بالعملية الدكتور هشام صلاح الدين، استشاري الجهاز الهضمي.

وحدة تحضير المحاليل

ولفت إلى أن المستشفى جهز وافتتح وحدة تحضير المحاليل العلاجية والتغذية الوريدية والتي تحتوي على كابينة لامينار فلو «كيم تك» وسيعمل داخل الوحدة أمهر الصيادلة المؤهلين على تحضير الأدوية والتعامل معها، وذلك لضمان سلامة مرضانا وتحقيق الرضا الكامل من خدمات طبية على أعلى مستوى، تحت إشراف الدكتور أيمن الليثي، نائب المدير للخدمات الطبية، الدكتور مهاب الأنصاري، نائب المدير للوحدات الطبية المتخصصة، الدكتورة سمر أحمد رئيس قسم الصيدلة.