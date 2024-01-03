سنجاب: حادث الضاحية الجنوبية وحد القوى السياسية اللبنانية لرفض العدوان الإسرائيلي

تحدث أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن ردود الفعل على حادث الضاحية الجنوبية، أمس الثلاثاء، مؤكدًا أن لبنان به صحافة نشطة، وعلى المستوى السياسي كان هناك رد فعل قوي للأحزاب السياسية كافة.

رفض العدوان الإسرائيلي الذي وصل بيروت

وأضاف سنجاب في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العدوان الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت أمس وحّد كل القوى السياسية في إدانته والعودة مرة أخرى إلى الاصطفاف من أجل رفض العدوان الإسرائيلي الذي وصل العاصمة اللبنانية بيروت.

تطبيق القرار الأممي 1701

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية: «ثمة إجماع بين القوى السياسية كافة في لبنان على ضرورة التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، فقد كانت هناك وساطة أمريكية ومبادرة فرنسية على مدار الأسابيع الماضية للتطبيق الكامل لهذا القرار، وبات من الواضح ضرورة تنفيذه أكثر من أي وقت مضى خلال تصاعد الأحداث».