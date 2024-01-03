مطروح تستعد لإجازة نصف العام بتجهيز المزارات السياحية (صور)

بدأت محافظة مطروح في الاستعدادات لاستقبال إجازة نصف العام، وذلك بتجهيز المزارات السياحية المتنوعة، تمهيداً لاستقبال الرحلات المختلفة التي تتوافد على المحافظة للاستمتاع بأجمل الأوقات في أجواء متميزة.

تجهيز الأماكن السياحية في سيوة

وقال محمد بكر رئيس مدينة سيوة، اليوم، لـ«الوطن»، إن يجرى تجهيز الأماكن السياحية في واحة سيوة، ومراجعه الطرق المؤدية إليها، وزراعة الأشجار الجديدة في عدة مناطق، وتطوير مدخل المدينة، والدفع بفرق نظافة في محيط المزارات السياحية في جزيرة فطناس وجبل الموتى، وعين كليوباترا وأمام قلعة شالي وسط سيوة، مع صيانة أعمدة الإنارة والكشافات التي تضيء جميع الطرق حول هذه المزارات والتي يتوافد عليها أعداد كبيرة من الرحلات خلال الإجازة في ظل وجود حجوزات فندقية تعكس اهتمام المواطنين بسيوة خلال الإجازة.

استعدادات في مدينة العلمين

وأكد محافظ مطروح، أن أجمل فسحة في الشتاء في محافظة مطروح ستكون في مدينة العلمين الجديدة، والتي يقبل عليها الزائرون للتعرف على المناطق السياحية بها، خاصة الممشى السياحي والأبراج السياحية العملاقة، والبحيرات، والمولات التجارية والمطاعم والمساحات الخضراء، بجانب زيارة الأجانب مقابر الحرب العالمية الثانية في عدة مواقع بالعلمين المقابر الإيطالية والمقابر الألمانية ومقابر دول الكومنولث.