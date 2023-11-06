واحة سيوة في «الويك إند».. استمتع ببلد السحر والجمال

تعد واحة سيوة إحدى الوجهات السياحية في مصر، خلال موسم الشتاء، حيث الأجواء المميزة وحالة الطقس الذي تتميز به، والذي يكون دافئًا نهارًا لطيفًا ليلًا، مع تنوع المزارات السياحية، من سياحة السفاري والبيئية والأثرية، والترفيهية والعلاجية، والأماكن الطبيعية المفتوحة والتي تجذب الكثيرين لزيارتها.

أسعار المواصلات إلى واحة سيوة

وتتوافر المواصلات للسفر إلى واحة سيوة من القاهرة، بحسب محمد عبدالله أحد منظمي الرحلات إلى سيوة، لـ«الوطن»، منها أتوبيسات شركة غرب ووسط الدلتا في مواعيد يوميًا من أماكن مختلفة في ألماظة بمدينة نصر، وميدان عبدالمنعم رياض، والجيزة، وميكروباصات من موقف مشعل في شارع الهرم بجوار ميدان الرماية، إضافة إلى سيارات سياحية وخاصة بالطلب بالاتفاق مع الفنادق وشركات السياحة بسيوة، بسعر يبدأ من 200 وحتى 300 جنيه للفرد.

أسعار فنادق سيوة

وتختلف أسعار فنادق سيوة بحسب الإمكانات والخدمات بها، طبقًا لخالد مدني، مدير فندق سياحي بسيوة، لـ«الوطن»، وتبدأ أرخص أسعار فنادق سيوة من 200 جنيه في الليلة مع وجبة إفطار، وحتى 1000 جنيه في الليلة للفنادق 5 نجوم، والمقامة على الطراز البيئي السيوي القديم ببناء الحوائط والتشطيب من الخارج بالكرشيف، وهو مزيج من الملح والطين والرمال، والأسقف بجريد النخيل، ما يجعلها رطبة لطيفة في الصيف، دافئة في الشتاء.

أشهر الأماكن السياحية في سيوة

وتتميز رحلات سيوة بزيارة المزارات السياحية أبرزها قلعة شالي «سيوة القديمة»، وعين كليوباترا، وجبل الموتى، وجزيرة فطناس، ورحلات السفاري في بحر الرمال الأعظم، وبئر واحد والعين الساخنة، والبحيرة الباردة، وبحيرات الملح، والتي يستجم فيها المصريين والأجانب للاستشفاء.