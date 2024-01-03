مراسل «القاهرة الإخبارية»: «نصر الله» أكد في خطابه عدم التزام إسرائيل بالقرارات الأممية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، يأتي بالتزامن مع الذكرى الرابعة لاغتيال القيادي الإيراني قاسم سليماني، وجرى تقسيم كلمة «نصر الله» إلى عدة أجزاء، حيث تحدث في البداية عن دور سليماني في دعم حركات المقاومة بالمنطقة.

وأضاف «سنجاب» في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «تحدث نصر الله في أكثر من 16 نقطة عن عملية طوفان الأقصى وما حققته حتى الآن، وأشار بوضوح إلى أن إيران ليس لها علاقة بما تقدمه حركات المقاومة في غزة ولبنان واليمن وأي منطقة أخرى».

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية: «تحدث نصر الله أيضا عن التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2006 والخاص بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني مقابل نزع منطقة الجنوب من السلاح بما يعني نزع سلاح حزب الله، وقال إن إسرائيل لا تلتزم بالقرارات الأممية سواء الصادرة بخصوص غزة أو لبنان على مدار السنوات الماضية».