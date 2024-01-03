السيسي ورئيس جزر القمر يناقشان جهود إحلال السلم والأمن بقارة أفريقيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس جزر القُمر غزالي عثماني، تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتوطيدها في مختلف المجالات، في ضوء ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر وثيقة.

ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاتصال تطرق أيضاً للأوضاع في القارة الأفريقية، في ضوء رئاسة جزر القُمر للاتحاد الأفريقي، إذ أكد الرئيس السيسي، تقدير مصر للرئاسة القُمرية للاتحاد وما شهدته من نشاط، وناقش الزعيمان جهود إحلال السلم والأمن بالقارة الأفريقية، مؤكدين أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز مسيرة الاستقرار والتنمية بالقارة، وصون وحدة وسيادة دولها، على النحو الذي يحقق المصالح العليا لشعوبها.