«الغد»: الرئيس السيسي حول العدالة الاجتماعية من مجرد شعار لواقع معاش

أكد حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، اليوم، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأضعف والأكثر فقرًا، إذ حول العدالة الاجتماعية من مجرد شعار ومطلب ثوري قديم، إلى واقع معاش على الأرض.

وأوضح الحزب في بيانه، أن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية ضخمت بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر السابقة في مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث بلغت 186 مليار جنيه في عام 2023، مقارنة بـ7 مليارات جنيه فقط في عام 2014.

وأشار البيان، إلى أن هذه التوسعات شملت إطلاق العديد من البرامج والمشاريع، مثل برنامج تكافل وكرامة، والمشروع القومي «حياة كريمة»، وقانون حقوق المسن المصري وصندوق دعم المسنين.

ولفت البيان إلى أن مشروع القانون الجديد، يهدف إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.

وأضاف البيان أن المشروع يهدف أيضًا إلى بحث سبل التيسير على المسنين بخصوص التعاملات الحكومية، وإتاحة حقوق متكاملة لهم من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله، وإعفاء جزئيًا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها.

وأكد حزب الغد، أن الرئيس السيسي يسير بخطى تراكمية وثابتة وفق استراتيجية وطنية ثابتة تعطى أولوية لبرامج الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين والمعاقين والارامل والغارمين والمسنين.

وأضاف أن الرئيس السيسي يسهر على تحويل الشعارات الثورية والمطالب الشعبية إلى واقع معاش على الأرض من خلال التزامه ببرامج تهدف إلى ذلك.