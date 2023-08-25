تستعد جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة الأحد المقبل لاستقبال الطلاب، في كليات الجامعة بعد إعلان نتيجة تنسيق طلاب الثانوية العامة، حتى يمكن للطلاب حسم مصيرهم التعليمي والدراسة في الجامعات التي يرغبون فيها.

موعد الكشف الطبي والتسجيل في جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة

وقال الدكتور عادل حسن نائب، رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إن مكتب تنسيق الجامعة الأهلية بمقره بمبنى كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية بدأ في استقبال أوراق الطلاب المقبولين في الجامعة، الخميس الماضي.

وأضاف «حسن»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم استقبال طلال كليات الطب وطب الأسنان الخميس الماضي ويستمر استقبالهم حتى الأحد المقبل، فيما يتم استقبال يومي الإثنين والثلاثاء الطلاب المقبولين بكليتي الصيدلة وعلاج طبيعي.

وأشار «حسن»، إلى أنه يتم استقبال طلاب كليتي التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية الأربعاء والخميس المقبل، على أن يتوجه الطلاب المقبولون بكليات الهندسة والتجارة الدولية واللغات إلى مقرات مكتب التنسيق الفرعية داخل كلياتهم بداية من الأحد 27 أغسطس لتسليم أصول المستندات.

موعد الكشف الطبي والتسجيل في جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة

وأوضح نائب رئيس جامعة الإسماعيلية، أنه يمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة المبدئية عن القبول عن طريق إدخال الرقم القومي للطالب على الرابط:. http://193.227.19.4/ninu_tansiq/status_info.aspx على أن يتم طباعة استمارة الترشيح المبدئي وتسليمها مع أصول المستندات المطلوبة إلى مكتب التنسيق.

وأشار إلى أنه يتم إلغاء ترشيح الطالب حال تخلفه عن التقديم في الأوقات المعلنة على أن يتم إعلان نتيجة القبول المبدئي لطلاب الشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية الأسبوع المقبل فور انتهاء فترة التسجيل.