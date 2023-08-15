تنسيق كليات جامعة الإسماعيلية الأهلية ومصاريف الدراسة.. اعرف الحد الأدنى

استقبلت جامعة الإسماعيلية الأهلية اليوم الثلاثاء عددا من الطلاب الراغبين في الالتحاق في كليات الجامعة وبعض الطلاب المغتربين وطلاب المعادلات للتحويل إلى نفس كلياتهم بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 ظهر أمس الاثنين، وكذلك إعلان تنسيق كليات جامعة الإسماعيلية الأهلية ومصاريف الدراسة.

تنسيق كليات جامعة الإسماعيلية الأهلية ومصاريف الدراسة

وتنشر «الوطن»، تنسيق كليات جامعة الإسماعيلية الأهلية ومصاريف الدراسة، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء والطلاب على مدار الساعة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تنسيق كليات جامعة الاسماعيلية الأهلية ومصاريف الدراسة، والذي حدد 75% لكلية الطب البشري و74% لكلية طب الأسنان و73% لكلية العلاج الطبيعي و70% لكلية الصيدلة و65% لكلية الهندسة و60% لكلية علوم الحاسب.

كما حدد تنسيق كليات جامعة الاسماعيلية الأهلية 55% لكل من كليات التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادث والحقوق والتمريض والآثار والعلوم السينمائية.

مصاريف الدراسة بكليات جامعة الإسماعيلية الأهلية

وأعلنت الجامعة في بيان رسمي لها تنسيق كليات جامعة الإسماعيلية الأهلية ومصاريف الدراسة، وجاءت كالتالي:

1- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 30 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

2- كلية التمريض في جامعة الإسماعيلية الأهلية 35 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

3- كلية التجارة الدولية واللغات (برنامج بكالوريوس التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية) 35 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

4- كلية التجارة الدولية واللغات (برنامج بكالوريوس الأسواق والمنشآت المالية وبرنامج ليسانس الترجمة التخصصية باللغة الألمانية وآدابها والإنجليزية والصينية) 35 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

5- كلية الهندسة والتشييد 60 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

6- كلية الصيدلة برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) 70 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

7- كلية الصيدلة (برنامج بكالوريوس فارم دي - صيدلة إكلينيكية) 80 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

8- كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

9- كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه + المصروفات الإدارية.

10- كلية الطب: 115 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.