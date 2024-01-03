تحرير 20 محضرا تموينيا وإزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية في سوهاج

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، شمال محافظة سوهاج، حملاتها المكثفة على المحلات والهايبرات ومحلات الجزارة وأماكن بيع اللحوم، للتأكد من صلاحية المعروض من المواد الغذائية، إضافة إلى رفع الإشغالات والمخالفات.

تحرير 20 محضرا

وحررت الحملة التموينية 20 محضرا متنوعا، تتضمن عدم وجود شهادات صحية، وعدم إعلان أسعار ونظافة، وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية

في سياق آخر، نفذت الوحدات المحلية في كل من مراكز أخميم ودار السلام وطهطا والمنشأة، حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية، ما أسفر عن إزالة 12 حالة خلال أسبوع، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.