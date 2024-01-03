تحرير 25 محضرا وإعدام 70 كيلو مواد غذائية في حملة تموينية بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، حملة مكبرة لضبط الأسعار بالأسواق والمحلات في أخميم، لمنع الغش التجاري وحرصًا على سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وقال المهندس لطفي الشريف رئيس مركز ومدينة أخميم، لـ«الوطن»، إنّه تنفيذًا لقرار محافظ سوهاج رقم 839 لسنة 2016، بشأن تفعيل لجان ضبط الأسعار، نفذت الوحدة المحلية، حملة موسعة لضبط الأسواق، بالاشتراك مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري والأمن الغذائي، وإدارة البيئة بالمركز والإدارة الهندسية ومسؤول الإشغالات والغلق الإداري بالمركز.

تحرير 25 محضرًا تموينيًا

وأضاف «الشريف»، أنّه جرى المرور على المحال التجارية والمجازر والأسواق بنطاق المركز، وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضرًا متنوعًا، بينها محاضر عدم إعلان أسعار وصحة وسلامة مهنية ومحاضر نظافة وعدم حمل شهادة صحية، كما جرى إعدام 70 كيلو أغذية ومواد متغيرة الخواص، وتم التخلص منها.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بسوهاج

وصرح «الشريف»، أنّه جرى تنفيذ حملة مكبرة لضبط الأسعار، وتفعيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بسوهاج، إذ تم المرور على الأسواق والمحال التجارية ومحلات الجزارة والمخابز، بحضور ممثلي الإدارات المختلفة بنطاق المركز وفحص السلع والمواد الغذائية واللحوم، والتأكد من سلامتها ومطابقتها، حرصًا على سلامة المواطنين، ومنعًا للغش التجاري وتحقيق الانضباط بالأسواق.