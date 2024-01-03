«التحالف الوطني» يواصل توزيع 650 وجبة على الأسر الأكثر احتياجا في شبرا

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي استكمال مبادرة «إطعام الطعام»، والتي تستهدف توزيع 650 وجبة في شبرا، على الأسر الأكثر احتياجا، بهدف التخفيف عنهم، وتحسين أحوالهم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أهمية تكاتف الجهود المبذولة من أجل دعم الشرائح الأولى بالرعاية، ما يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إذ يخلق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

وتأتي هذه الجهود تأكيدا على إرساء مبادئ التكافل الاجتماعي وتحقيق الأمن الغذائي.