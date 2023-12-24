«القابضة للمياه» تبحث حالات الأسر الأكثر احتياجا بالشرقية لتوصيل الخدمة مجانا

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنّ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية تعمل على بحث حالة 200 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في قرى النجوم وابن العاص والفرايين وسنجها والهجارسة وعزبة الشامي التابعة لمركز، ومدينة كفر صقر، تمهيدًا لتوصيل المياه لهم بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية دون تحملهم أي أعباء مالية.

زيارات ميدانية وأبحاث حالات للأسر الأكثر احتياجا

وأوضحت الشركة أنّها تقوم بزيارات ميدانية وأبحاث لحالات الأسر الأكثر احتياجا في قرى المحافظة، وفي إطار التعاون بين الشركة والمؤسسات والجمعيات الأهلية، فقد تمّ عمل أبحاث حالات وزيارات ميدانية لـ200 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة كفر صقر، تمهيدًا لتوصيل المياه لهم ضمن تنفيذ وصلات المياه في عدة قرى بالمحافظة.

التأكد من أحقية المستفيدين من هذه الوصلات

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ضرورة التأكد من أحقية المستفيدين من هذه الوصلات من خلال البحث الجاد والمعاينة على الطبيعة.

وأضاف أنّ الشركة تقدم كل التسهيلات المتاحة في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين؛ لتفعيل المشاركة المجتمعية في الشركة والتعاون التام مع كل المؤسسات التي تساهم في هذا النحو.