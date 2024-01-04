90 يوما من الحرب على غزة.. 22 ألف شهيد وتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار

تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الثالث اليوم الخميس 4 يناير في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين وتزايد أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي، واغتيال قيادي فلسطيني بارز وزيادة أعداد قتلى حزب الله اللبناني ومستجدات عدة على أرض الواقع، وسط محاولات عربية ودولية لتنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي دون نجاح حتى الآن.

تزايد أعداد الشهداء

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أمس الأربعاء أن عدد الشهداء الفلسطينيين حاليا يزدودا عن 22 ألف شخص و300 آخرين بجانب حالات فقد عشرات الآلاف في ظل تركيز الجيش الإسرائيلي على استهداف النساء والأطفال.

عملية اغتيال العاروري

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ88 للحرب القيادي بالفصائل الفلسطينية صالح العاروري أثناء تواجده في مكتب للفصائل في جنوب العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء بعد استهداف مقر إقامته بـ6 صواريخ ألقتها طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ووزنت هذه الصواريخ 100 كيلو جرام من المتفجرات في انفجار ضخم هز أرجاء بيروت، وارتفع أيضا بهذا الاغتيال عدد قتلى حزب الله حتى الآن منذ بداية الحرب الإسرائيلية إلى 14 عضو في ظل قصف إسرائيلي لجنوب لبنان التي يتمركز بها حزب الله.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، وتشهد الحرب ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 22 ألف شخص، فيما يزيد عدد قتلى الجيش الإسرائيلي عن 505 جندي حتى الآن.