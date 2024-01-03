محمود مسلم: الحديث عن تجميد مصر وساطتها بين إسرائيل وحماس غير منطقي

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن تجميد حركة حماس المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين احتجاج على مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري شيء يخصها، ولكن ما أثير بأن مصر من الممكن أن تجمد المفاوضات كلام غير صحيح وغير منطقي.

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر تؤدي دورا مهما في التفاوض ما بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، ومن ثم خروجها ليس في صالح فلسطين كما يعتقد البعض، والموقف الأصعب هو الاستكمال والتصميم على المفاوضات لوقف الحرب التي تمثل ضررا كبيرا على الفلسطينيين والمنطقة ومصر.

وأكد أن مصر ماضية في المفاوضات وتدعم مبادرتها، ومن حق الفلسطينيين أن يقبلوا أو يرفضوا فهذا شيء يخصهم، ولذلك مصر تركت في مبادراتها للحل تشكيل الحكومة الفلسطينية للفلسطينيين نظرا لأنه توافق فلسطيني لا ينبغي لأحد التدخل فيه.