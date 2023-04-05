صبا مبارك وريهام عبدالغفور أول الحضور في جنازة والد دينا الشربيني

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على حضور جنازة والد الفنانة دينا الشربيني، التي تقام حاليا بمسجد المشير طنطاوي، في منطقة التجمع الخامس.

وفاة والد دينا الشبربيني

وحضر منذ قليل، الفنانين ريهام عبد الغفور، وأحمد داوود، وحسن أبوالرووس، وصبار مبارك، جنازة والد دينا الشربيني.

صلاة الجنازة في مسجد المشير

وصل منذ قليل جثمان والد الفنانة دينا الشربيني، إلى مسجد المشير طنطاوي، بمنطقة التجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة عليه، قبل دفنه في مقابر القوات المسلحة.

ورحل عن عالمنا والد الفنانة دينا الشربيني، ليلة أمس، حيث أعلنت ابنته عبر صفحتها على فيس بوك، وفاته قائلة: «إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد محمد الشربيني، برجاء الدعاء له بالرحمه والمغفرة».

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على نعي والد الفنانة دينا الشربيني، وأبرزهم الفنان عمرو دياب، حيث غرّد عر حسابه على تويتر: «خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى، السيد/ محمد الشربيني، تغمده الله برحمته وألهم الأهل الصبر والسلوان».