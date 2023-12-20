تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لـ أحمد فهمي بعد تعرضه لوعكة مفاجئة

أعلن المطرب أحمد فهمي، في الساعات الماضية، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، حيث نشر صورة له داخل من غرفة العمليات عبر خاصية الاستوري، بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

تفاصيل حالة أحمد فهمي الصحية

وكشفت زوجته الفنانة أميرة فراج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حالته الصحية، مشيرة إلى أنه تعرض لأزمة مفاجئة أجرى على إثرها عملية جراحية لتفتيت حصوة، وخرج بعدها من المستشفى واستقرت حالته، لافتة إلى أنه في لبنان حيث يواصل تصوير أحدث أعماله الفنية.

حكاية الفريدو

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فهمي، مشاركته في حكاية «الفريدو» مع الفنانة إلهام شاهين، ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، والتي تم عرضها على قناة ON، وحققت نجاح جماهيري كبير وتضمن 10 حلقات، وهو من إنتاج أحمد عبدالعاطي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.