المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: الجمهورية الجديدة تؤكد مبدأ المواطنة

قال القمص موسى إبرهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنَّ أكثر ما يميز الجمهورية الجديدة هو إيمانها الكامل والصادق والحقيقي بمبدأ المواطنة، مؤكدا أنَّ وجود إرادة سياسية واضحة يؤدي إلى تفعيل القرارات على الأرض ويثمر.

وأضاف «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ هناك إرادة سياسية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية للتأكيد على مبدأ المواطنة، لافتا إلى التقرير الصادر عن مجلس الوزراء: «تقرير مليء بمعانٍ كلها مأخوذة من الواقع».

وتابع المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: «هناك حرص دائم من الرئيس السيسي في أحاديثه للتأكيد على فكرة المواطنة وعدم التفرقة وأن الشعب المصري واحد، ومواقف الرئيس المساندة دائماً لكل من له حق سواء الأقباط أو غيرهم».

واستطرد: «ترسيخ الرئيس السيسي لتقليد جميل بذهابه إلى كاتدرائية بلاد المسيح ليقدم بنفسه التهنئة ويخاطب كل المصريين من الكاتدرائية.. كل هذه الأمور ساهمت في توصيل رسائل ورسخت وضع يجعلنا نعيش صورة مختلفة في مصر فيما يتعلق بملف المواطنة».

وأكد «إبراهيم»، «ليس الأقباط فقط من ينعمون بحق المواطنة في الجمهورية الجديدة التي تؤمن بحق كل المصريين والكثير من الفئات والتيارات والتجمعات وكل المصريين الموجودين على أرض مصر، والكل بدأ يشعر أن الدولة تبحث عن حقوقهم وتعطيهم مساحة واضحة لينالوا حقهم الطبيعي الذي حرموا منه لعقود وعهود».